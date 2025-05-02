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Заболевшим в майские праздники объяснили, нужно ли открывать больничный

Юрист Русяев: заболевший в майские праздники может открыть больничный
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Александр Кряжев/РИА Новости

Юрист Илья Русяев заявил в беседе с RT, что с юридической точки зрения порядок действий при болезни в майские праздники остается стандартным: можно обратиться в медицинскую организацию или вызвать врача на дом.

Он пояснил, что законодательством не устанавливается исключений для праздничных или выходных дней, когда речь идет о временной нетрудоспособности.

«Если человек почувствовал ухудшение здоровья, он имеет право обратиться в медицинскую организацию или вызвать врача на дом, чтобы открыть листок нетрудоспособности. Это может быть сделано в любой день, включая и праздничные даты», — сказал эксперт.

При этом он добавил, что должны быть основания для оформления больничного.

Русяев отметил, что листок временной нетрудоспособности должен оформляться с даты фактического обращения и учитывать календарные дни без каких-либо пропусков из-за праздничных дней.

«Если врач зафиксировал начало болезни 2 мая, то этот день и все последующие до даты выздоровления будут включены в оплачиваемый период», — объяснил юрист.

Он напомнил, что работодатель оплачивает только первые три дня больничного, а с четвертого подключается уже Социальный фонд.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель временной нетрудоспособности в стране планируется снизить на 15% к 2030 году.

Ранее сообщалось, что российская стюардесса два года не была на работе, уходя в отпуск и на больничный.

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