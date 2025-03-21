В Минздраве планируют тщательнее следить за больничными

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что показатель временной нетрудоспособности в стране планируется снизить на 15% к 2030 году. Его слова приводит ТАСС.

«В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно, это снижение суммарной продолжительности времени нетрудоспособности у работающих лиц», — сказал он.

Министр отметил, что в более 70% случаев сотрудники выбывают из-за инфекционных заболеваний. Он подчеркнул, что важно решать проблему продолжительности больничного листа и снижать количество больничных доступными мерами.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов ранее рассказал, что необычная зима и весна с перепадами температур повлияли на рост заболеваемости гриппом в России. По его словам, ситуация может варьироваться в зависимости от вирусов, которые распространяются в стране. Так, например, сейчас преобладает вирус гриппа A(H1N1), который особенно тяжело переносят дети и пожилые люди.

Ранее в России началась третья волна заболеваемости ОРВИ и гриппом.