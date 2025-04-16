Российская стюардесса два года не была на работе, уходя в отпуск и на больничный

Российская стюардесса взяла 239 дней отпуска и 750 дней больничного за два года

Стюардесса российской авиакомпании за два с половиной года не проработала ни дня, уходя то в отпуск, то на больничный. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

56-летняя бортпроводница-инструктор с 20-летним стажем с ноября 2022 года не выходила на работу. За это время женщина успела побывать в отпуске 239 дней. Остальное время — 750 дней — она провела на больничном. Все это время сотрудница авиаперевозчика получала компенсацию в размере 100 тысяч в месяц.

До этого 27-летняя бывшая стюардесса из Китая поделилась, как сменила профессию бортпроводника на свиновода. Девушка вернулась домой к родителям, стала управлять свинофермой родственника и рассказывать о сельской жизни в соцсетях. За два месяца новой занятости на ферме и ведения блога она заработала $27 тысяч.

Ранее сообщалось, что россиянка заработала сотни долларов на фото с индийцами.