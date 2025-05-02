Старейшая в мире женщина рассказала, как дожила до 115 лет

Британка Кэйтерхэм рассказала, что дожила до 115 лет благодаря любимым делам

Британка Этель Кэйтерхэм рассказала, что дожила до 115 лет благодаря тому, что делала то, что ей нравится. О новой обладательнице титула самый долгоживущий человек в мире рассказала газета The Guardian.

Этель Кэйтерхэм родилась в 1909 году — с 1987 года он является первой британкой, ставшей обладателем этого почетного титула долгожительницы, после 114-летней Анны Уильямс. Он была второй младшей из восьми детей, а после брака с военным она объездила много стран, в которых были размещены британские гарнизоны. Сейчас у Кэйтерхем две дочери, три внучки и пять правнуков.

«Я все воспринимала спокойно, взлеты и падения <...> Я слушаю и делаю то, что мне нравится», — поделилась своим секретом женщина.

Сейчас Кэйтерхэм живет в доме престарелых в Лайтвотере, графство Суррей.

Этель Кэйтерхэм, которой 115 лет, была признана старейшим живущим на планете человеком после того, как 116-летняя бразильская монахиня отошла в мир иной.

Ранее 100-летняя итальянская бариста рассказала, что была в отпуске 67 лет назад.