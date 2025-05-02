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Старейшая в мире женщина рассказала, как дожила до 115 лет

Британка Кэйтерхэм рассказала, что дожила до 115 лет благодаря любимым делам
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Depositphotos

Британка Этель Кэйтерхэм рассказала, что дожила до 115 лет благодаря тому, что делала то, что ей нравится. О новой обладательнице титула самый долгоживущий человек в мире рассказала газета The Guardian.

Этель Кэйтерхэм родилась в 1909 году — с 1987 года он является первой британкой, ставшей обладателем этого почетного титула долгожительницы, после 114-летней Анны Уильямс. Он была второй младшей из восьми детей, а после брака с военным она объездила много стран, в которых были размещены британские гарнизоны. Сейчас у Кэйтерхем две дочери, три внучки и пять правнуков.

«Я все воспринимала спокойно, взлеты и падения <...> Я слушаю и делаю то, что мне нравится», — поделилась своим секретом женщина.

Сейчас Кэйтерхэм живет в доме престарелых в Лайтвотере, графство Суррей.

Этель Кэйтерхэм, которой 115 лет, была признана старейшим живущим на планете человеком после того, как 116-летняя бразильская монахиня отошла в мир иной.

Ранее 100-летняя итальянская бариста рассказала, что была в отпуске 67 лет назад.

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