Британку признали старейшим живущим человеком на Земле

Жительница Великобритании Этель Кейтерем, которой 115 лет, признана старейшим живущим на планете человеком. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на базу долгожителей LongeviQuest.

«‎Британка в возрасте 115 лет, родившаяся в эпоху Эдуарда VII, стала старейшим живущим человеком на планете», — говорится в материале.

Как отмечает издание, женщина родилась 21 августа 1909 года. Она является также последним человеком в Британии, заставшим правление короля Эдуарда VI.

В начале апреля этого года в Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека в мире. Мужчина, которому предположительно, 140 лет, живет в восточной афганской провинции Хост.

Акель Назир рассказал журналистам портала Tolo news, что ему было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. А также, по его словам, он застал время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства.

В материале сказано, что семья Назира просят правительство подтвердить его возраст документами, поскольку архивное дело в Афганистане достаточно развито, чтобы сделать это.

Ранее британская долгожительница объяснила, что помогло ей дожить до 102 лет.