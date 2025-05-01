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Британку признали старейшим живущим человеком на Земле

Telegraph: жительница Британии признана старшейшим живущим человеком в мире
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Жительница Великобритании Этель Кейтерем, которой 115 лет, признана старейшим живущим на планете человеком. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на базу долгожителей LongeviQuest.

«‎Британка в возрасте 115 лет, родившаяся в эпоху Эдуарда VII, стала старейшим живущим человеком на планете», — говорится в материале.

Как отмечает издание, женщина родилась 21 августа 1909 года. Она является также последним человеком в Британии, заставшим правление короля Эдуарда VI.

В начале апреля этого года в Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека в мире. Мужчина, которому предположительно, 140 лет, живет в восточной афганской провинции Хост.

Акель Назир рассказал журналистам портала Tolo news, что ему было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. А также, по его словам, он застал время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства.

В материале сказано, что семья Назира просят правительство подтвердить его возраст документами, поскольку архивное дело в Афганистане достаточно развито, чтобы сделать это.

Ранее британская долгожительница объяснила, что помогло ей дожить до 102 лет.

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