100-летняя итальянская бариста рассказала, что была в отпуске 67 лет назад

The Guardian: 100-летняя итальянка работает бариста и не была в отпуске 67 лет

В Италии 100-летняя бариста работает каждый день без выходных, а последний отпуск у нее был 67 лет назад, пишет The Guardian.

Анна Посси, владелица бара Bar Centrale в небольшом городке Неббиуно на севере Италии, в свои 100 лет продолжает работать бариста, став самой пожилой представительницей этой профессии в стране. Несмотря на возраст, она каждый день подает кофе и общается с клиентами, многие из которых стали ее друзьями за долгие годы.

Заведение было открыто Анной и ее мужем 1 мая 1958 года. Сначала там подавали только кофе, но позже в меню добавились алкогольные напитки. В 1970-х годах бар стал популярным местом благодаря музыкальному автомату и столу для настольного футбола.

«Люди приходили сюда, чтобы пообщаться, потанцевать и провести время», — вспоминает Посси.

Сегодня Bar Centrale сохраняет свою уникальную атмосферу. Хотя музыкальный автомат ушел в прошлое, в баре появилась книжная полка, где клиенты могут обмениваться книгами. По воскресеньям посетители могут попробовать домашний яблочный пирог, приготовленный самой Анной.

Несмотря на возраст, Посси остается активной и любознательной. Каждое утро она проверяет новости и следит за фондовым рынком на своем компьютере.

«Я все еще хочу учиться и лучше понимать мир», — говорит пенсионерка.

Секрет своего долголетия Анна видит в общении с людьми и любви к работе. Посси не планирует уходить на пенсию и советует молодым выбирать профессию, которая приносит радость.

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