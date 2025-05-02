Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе

Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! Объявлена «беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

В это же время Telegram-канал SHOT заявил, что жители Крыма сообщают о массовой атаке украинских беспилотников на полуостров. На данный момент нет официальных данных о том, есть ли пострадавшие и разрушения в результате атаки БПЛА.

Утром 1 мая министерство обороны России сообщило, что за сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 137 украинских дронов.

До этого боец ВС РФ с позывным «Кучер» рассказал, что расчет беспилотных летательных аппаратов 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ударил по командному пункту украинских беспилотников с помощью усовершенствованного боеприпаса типа «колокольчик».

Воздушная разведка передала информацию о пункте управления БПЛА противника на правом берегу Днепра. В итоге новый снаряд, который использовали впервые, показал высокую эффективность.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.