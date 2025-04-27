Эксперт назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО

Пехота Вооруженных сил Украины является приоритетной целью беспилотников российской армии в зоне специальной военной операции. Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Личный состав — наиболее уязвимый ресурс врага», — отметил он.

Рожин добавил, что боеприпасы, бронетехнику, артиллерию и автотранспорт украинской армии поставляют «уважаемые партнеры» Киева.

В конце февраля стало известно, что российская армия в зоне СВО в Сумской области стала применять ранее неизвестные дроны-камикадзе. По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», новый российский беспилотник по компоновке похож на недавно представленный аппарат «Куб-2», но отличается от него в деталях. По информации украинской стороны, дрон с электродвигателем может поражать цели на дальности 40-60 километров. Беспилотник вооружен кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательной боевой частью КОФЗБЧ-3 весом три килограмма. Отмечается, что дрон получил серийные электронные компоненты российского производства, что свидетельствует о массовости изделия.

Ранее в сети появилось видео незаметного удара российского дрона по солдату ВСУ.