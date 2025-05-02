Губернатор Севастополя сообщил о попытках атаки БПЛА на город

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражает попытку атаки БПЛА на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным данным, уничтожено уже семь беспилотных летательных аппаратов на большом отдалении от берега.

«Наши военные отражают попытку атаки беспилотников. Уже уничтожено семь БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — написал он.

Развожаев призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться дома и отойти от окон.

«Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО», — добавил губернатор.

В это же время Telegram-канал SHOT заявил, что жители Крыма сообщают о массовой атаке украинских беспилотников на полуостров. На данный момент нет официальных данных о том, есть ли пострадавшие и разрушения в результате атаки БПЛА.

Также опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.