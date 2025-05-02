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Спецслужбы Британии заинтересовались специалистами по чеченскому языку

Британская спецслужба объявила о вакансии для специалиста по чеченскому языку
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Depositphotos

Британская спецслужба MI5 разместила вакансию для специалиста по чеченскому языку. Объявление обнаружили в социальных сетях.

Согласно объявлению, требуется специалист по чеченскому языку, по возможности — способный также говорить и на других языках. Предлагается зарплата от £36 до £39 тыс., в зависимости от места работы — Лондон или Челтнем, курортный город с минеральными источниками на западе Англии.

Следует уточнить, что MI5 является государственной службы контрразведки Британии. Для каких именно задач этой спецслужбе потребовался знаток чеченского языка — не уточняется.

При этом директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Великобритания может пойти на провокации против Российской Федерации.

Пресс-бюро Службы внешней разведки ранее сообщило, что Великобритания играет главную деструктивную роль в украинском конфликте.

Ранее в СВР назвали перебежчика Гордиевского предателем.

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