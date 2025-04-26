Нарышкин: Британия может пойти на провокации против РФ на территории любой страны

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Великобритания может пойти на провокации против Российской Федерации. Его слова приводит ТАСС.

«Британия может пойти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована», — заявил он.

По его словам, Москва видит, что «британские спецслужбы проводят довольно активно такую грубую линию, прежде всего в отношении Российской Федерации».

Пресс-бюро Службы внешней разведки ранее сообщило, что Великобритания играет главную деструктивную роль в украинском конфликте. До этого директор Службы внешней разведки заявил, что в настоящее время Россия фиксирует повышение уровня эскалации вокруг Украины со стороны стран Европы.

Ранее в СВР назвали перебежчика Гордиевского предателем.