Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СВР заявили, что Британия готова на провокации

Нарышкин: Британия может пойти на провокации против РФ на территории любой страны
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Великобритания может пойти на провокации против Российской Федерации. Его слова приводит ТАСС.

«Британия может пойти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована», — заявил он.

По его словам, Москва видит, что «британские спецслужбы проводят довольно активно такую грубую линию, прежде всего в отношении Российской Федерации».

Пресс-бюро Службы внешней разведки ранее сообщило, что Великобритания играет главную деструктивную роль в украинском конфликте. До этого директор Службы внешней разведки заявил, что в настоящее время Россия фиксирует повышение уровня эскалации вокруг Украины со стороны стран Европы.

Ранее в СВР назвали перебежчика Гордиевского предателем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами