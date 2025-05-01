Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали, сколько беспилотников сбили ПВО РФ за сутки

МО РФ: российские силы ПВО за сутки сбили 137 беспилотников ВСУ
close
Alina Smutko/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 137 украинских дронов за сутки, сообщает Минобороны РФ.

«Уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ, цеха производства БПЛА, места сосредоточения безэкипажных катеров и склады боеприпасов.

До этого боец ВС РФ с позывным «Кучер» рассказал, что расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ударил по командному пункту украинских беспилотников с помощью усовершенствованного боеприпаса типа «колокольчик».

Воздушная разведка передала информацию о пункте управления БПЛА противника на правом берегу Днепра. В итоге новый снаряд, который использовали впервые, показал высокую эффективность.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами