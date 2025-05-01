В Минобороны РФ рассказали, сколько беспилотников сбили ПВО РФ за сутки

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 137 украинских дронов за сутки, сообщает Минобороны РФ.

«Уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ, цеха производства БПЛА, места сосредоточения безэкипажных катеров и склады боеприпасов.

До этого боец ВС РФ с позывным «Кучер» рассказал, что расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ударил по командному пункту украинских беспилотников с помощью усовершенствованного боеприпаса типа «колокольчик».

Воздушная разведка передала информацию о пункте управления БПЛА противника на правом берегу Днепра. В итоге новый снаряд, который использовали впервые, показал высокую эффективность.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.