Российские бойцы атаковали пункт управления ВСУ боеприпасом типа «колокольчик»

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ударил по командному пункту украинских беспилотников с помощью усовершенствованного боеприпаса типа «колокольчик». Об этом корреспонденту ТАСС рассказал боец с позывным «Кучер».

По его словам, воздушная разведка передала информацию о пункте управления БПЛА противника на правом берегу Днепра. В итоге новый снаряд, который использовали впервые, показал высокую эффективность.

В конце февраля стало известно, что российская армия в зоне СВО в Сумской области стала применять ранее неизвестные дроны-камикадзе. По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», новый российский беспилотник по компоновке похож на недавно представленный аппарат «Куб-2», но отличается от него в деталях.

По информации украинской стороны, дрон с электродвигателем может поражать цели на дальности 40–60 километров. Беспилотник вооружен кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательной боевой частью КОФЗБЧ-3 весом три килограмма.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.