В МИД РФ прокомментировали задержание журналиста RT в Румынии

Задержание журналиста Чея Боуза, который прилетел в Бухарест для освещения выборов в Румынии, дискредитирует румынскую демократию. Об этом в эфире телеканала RT заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Боуз прибыл в страну легально и ничего не нарушил, но ему препятствуют в осуществлении профессиональной журналистской деятельности.

О задержании журналиста RT стало известно 1 мая. Боуза вывели из самолета шестеро полицейских, а затем отвели на допрос. Корреспондент пояснил, что планировал освещать выборы в Румынии.

4 апреля в Румынии стартовала президентская избирательная кампания — вторая после того, как конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования.

После отмены итогов голосования, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, в Румынии развернулся политический кризис, в результате которого были назначены новые выборы, а Джорджеску был помещен под стражу и не допущен к участию в избирательном процессе.

Ранее в Румынии призвали Трампа не признавать итоги президентских выборов.