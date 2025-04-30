Президенту США Дональду Трампу не следует признавать легитимность предстоящих президентских выборов в Румынии, так как некоторых кандидатов не допустили до электорального процесса. Об этом говорится в письме сенатора парламента Румынии и лидера партии «S.O.S. Румыния» Дианы Шошоакэ, копия документа есть у РИА Новости.

«Нынешние выборы не только не могут быть признаны, но и не должны проводиться, потому что система, находящаяся у власти в Румынии, запретила кандидатов, которые имели законное право быть в избирательном бюллетене, тем самым отрицая право граждан избирать и быть избранными, и отрицая саму суть демократии, как это было подчеркнуто в послании посольства США», — говорится в документе.

Шошоакэ добавила, что «глобалистская система» под влиянием ЕС стремится не допустить патриотических кандидатов к выборам в Румынии, что рушит принципы демократии.

4 апреля в Румынии стартовала президентская избирательная кампания — вторая после того, как конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования.

После отмены итогов голосования, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, в Румынии развернулся политический кризис, в результате которого были назначены новые выборы, а Джорджеску был помещен под стражу и не допущен к участию в избирательном процессе.

Ранее Джорджеску заявил о желании НАТО начать третью мировую войну из Румынии.