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Два человека пострадали при пожаре в элитном поселке Потапово в Москве

МЧС: при пожаре в элитном поселке Потапово в Москве пострадали два человека
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Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Два человека пострадали при пожаре в элитном поселке Потапово на юго-западе Москвы. Об этом сообщило столичное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пожар ликвидирован на площади 470 квадратных метров. К сожалению, два человека пострадали», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:18 по московскому времени.

Незадолго до этого сообщалось, что в поселке Потапово на улице Старопотаповской загорелись два деревянных дома. В тушении пожара были задействованы 31 сотрудник и восемь единиц техники МЧС России. Причина возгорания выясняется.

27 апреля на востоке Москвы в комплексе «Усадьба банная» загорелись сразу пять зданий. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Была приведена в готовность авиация МЧС России. Изначально огонь охватил площадь в 1,2 тыс. квадратных метров, однако позднее распространился на 1,5 тыс. квадратных метров и семь построек. Из соседних зданий эвакуировали людей. По предварительной информации, возгорание произошло из-за перегрева трубы.

Ранее в центре Москвы потушили пожар в старинном доме.

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