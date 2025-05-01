Крупный пожар произошел в элитном поселке Потапово в Москве

МЧС: в элитном поселке Потапово в Москве загорелись два дома

Два дома загорелись в элитном поселке Потапово на юго-западе Москвы. Об этом сообщает столичное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«На Старопотаповской улице загорелись два деревянных дома», — говорится в сообщении, опубликованном в 17:43 по московскому времени.

В тушении пожара задействованы 31 сотрудник и восемь единиц техники МЧС России. Информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания выясняется.

28 апреля сообщалось, что в центре Москвы потушили дом, построенный в начале XIX века по указу императора Павла I. По информации ТАСС, горело здание Стасовских гостиниц. Причина пожара устанавливается.

До этого на востоке столицы в комплексе «Усадьба банная» вспыхнули сразу пять зданий. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Изначально огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м, однако позднее распространился на 1,5 тыс. кв. м и семь построек. Из соседних зданий эвакуировали людей. По предварительной информации, возгорание произошло из-за перегрева трубы.

Ранее пожар случился в здании театра в центре Москвы.