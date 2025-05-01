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Ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже в Москве

Прокуратура: в Москве девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже
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Прокуратура Москвы

В Москве девочка 2023 года рождения выпала из окна квартиры на шестом этаже. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в жилом доме в 3-м Павловском переулке. По предварительной информации, девочка выпала из окна, опершись на москитную сетку, отметили в ведомстве.

Ребенка госпитализировали. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Незадолго до этого сообщалось об аналогичном случае в Екатеринбурге на улице Раевского. Мальчик самостоятельно открыл окно в квартире на пятом этаже и выпал из него вместе с котом. Питомца спасти не удалось. Мальчика направили в больницу в критическом состоянии. Он находится в реанимации, специалисты провели операцию. В отношении матери составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

До этого в Ленинградской области двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа, когда родители отвлеклись. После падения у него диагностировали травму грудной клетки и ушибы мягких тканей головы.

Ранее в Тюмени девушка упала с 20-го этажа и выжила.

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