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Стали известны подробности о состоянии девушки, упавшей с 20-го этажа на машину

В Тюмени врачи спасают девушку, выпавшую из окна 20-го этажа
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Depositphotos

Девушке, которая упала с 20-го этажа дома в Тюмени, продолжают оказывать помощь медики. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

По данным ведомства, несмотря на то, что инцидент произошел более недели назад, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

«Медики прилагают максимальные усилия, обеспечивая пострадавшей полный спектр необходимой помощи и ухода», – сообщается в публикации.

По данным издания, после падения пациентка впала в кому. Ей понадобится длительный реабилитационный период.

На месте происшествия очевидцы заметили разбросанные вещи девушки. По какой причине она упала, неизвестно.

Инцидент произошел на улице 50 лет Октября. Девушка упала с 20-го этажа и упала на автомобиль, стоявший на парковке внизу. На место прибыли медики, очевидцы помогли им уложить пострадавшую на носилки. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Тюмени мужчина выпал из окна восьмого этажа.

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