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В Ленобласти двухлетний ребенок попал в реанимацию, выпав из окна

В Ленобласти ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна
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Shutterstock

В Подпорожском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, мальчик выпал из окна второго этажа и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Подпорожье, из окна квартиры на втором этаже выпал двухлетний мальчик. В момент произошедшего его родители отвлеклись. Пострадавший выжил, он госпитализирован с травмой грудной клетки, ссадинами и ушибом мягких тканей головы.

Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Челябинске трехлетний мальчик выжил после падения из окна. Инцидент произошел 25 апреля в многоэтажке по улице 2-я Эльтонская. Ребенок выбросил из окна игрушку и упал вслед за ней. Пострадавший выжил, он госпитализирован. Известно, что в момент происшествия мать мальчика находилась в другой комнате. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.

Ранее на Урале трехлетний мальчик получил ушиб пальца, выпав с пятого этажа.

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