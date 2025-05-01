В Екатеринбурге маленький мальчик выпал из окна пятого этажа, он в критическом состоянии

В Екатеринбурге двухлетний ребенок пострадал, выпав из окна пятого этажа

В Екатеринбурге двухлетнего ребенка госпитализировали после выпадения из окна пятого этажа. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Раевского. По данным издания, мальчик самостоятельно открыл окно и выпал из него вместе с котом.

«При этом ранее окна были оборудованы запирающими устройствами, но в момент происшествия они оказались открыты», – сообщается в публикации.

В результате питомца спасти не удалось. Мальчика направили в больницу в критическом состоянии, детали о травмах не уточняются. На данный момент он находится в реанимации, специалисты проводят операцию.

Известно, что в момент инцидента дома находилась мать пострадавшего и еще один ребенок. В отношении родительницы составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

До этого в Ленобласти двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа, когда родители отвлеклись. После падения у него диагностировали травму грудной клетки и ушибы мягких тканей головы.

Ранее в Тюмени девушка упала с 20-го этажа и выжила.