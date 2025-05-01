Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции задержали почти 400 участников протестов в Стамбуле

Оппозиция Турции сообщила о задержании почти 400 человек на акции в Стамбуле
close
Murad Sezer/Reuter

Полиция Турции задержала в Стамбуле почти 400 участников акции протеста, прошедшей 1 мая. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава столичного отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Челик.

«Согласно нашим данным, задержаны 372 гражданина, пытавшихся реализовать конституционное право 1 мая», — написал Челик.

Политик добавил, что его партия проверит обстоятельства задержания людей на предмет правонарушений со стороны силовиков.

Сегодня прошли акции профсоюзов и оппозиции. Отмечается, что некоторые группы оппозиционеров пытались прорваться в центр города.

23 марта суд арестовал принадлежащего к оппозиции мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.

Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Имамоглу присвоили звание почетного гражданина Парижа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами