В Турции задержали почти 400 участников протестов в Стамбуле

Оппозиция Турции сообщила о задержании почти 400 человек на акции в Стамбуле

Полиция Турции задержала в Стамбуле почти 400 участников акции протеста, прошедшей 1 мая. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава столичного отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Челик.

«Согласно нашим данным, задержаны 372 гражданина, пытавшихся реализовать конституционное право 1 мая», — написал Челик.

Политик добавил, что его партия проверит обстоятельства задержания людей на предмет правонарушений со стороны силовиков.

Сегодня прошли акции профсоюзов и оппозиции. Отмечается, что некоторые группы оппозиционеров пытались прорваться в центр города.

23 марта суд арестовал принадлежащего к оппозиции мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.

Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Имамоглу присвоили звание почетного гражданина Парижа.