Ребенок получил ожоги 95% тела во время игр с мячом

В Казахстане ребенка ударило током во время игр с мячом

Девятилетний ребенок из Казахстана попал в больницу, потянувшись за игрушкой. Об этом сообщает Nur.kz.

Инцидент произошел в Уральске, на улице Чагано-Набережная. Как рассказали очевидцы, мальчик играл с мячом, но в какой-то момент игрушка застряла на проводах.

Чтобы достать ее, школьник поднялся на крышу электроподстанции, где получил удар током и ожоги 95% тела.

«Сейчас он находится в областной детской многопрофильной больнице, на аппаратном дыхании. Состояние тяжелое», – сообщается в публикации.

В ситуации разбираются сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Ростове проводник поезда получил ожоги 80% тела во время работы. Он поднялся на вагон, чтобы почистить дымоходную трубу, но там получил мощный удар током.

На место вызвали спасателей, специалисты эвакуировали пострадавшего и передали медикам, которые оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее в Нижний Новгород на самолете доставили ребенка с ожогами из-за селфи.