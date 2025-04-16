Школьницу, получившую ожоги во время селфи на крыше поезда, доставили в Нижний Новгород

V1.ru: в Нижний Новгород на самолете доставили ребенка с ожогами из-за селфи

В Нижний Новгород бортом санавиации доставили 13-летнюю девочку, которая получила ожоги 75% тела, делая селфи на крыше поезда. Об этом сообщает V1.ru.

На самолете МЧС России из Волгограда в Нижний Новгород в ночь на 16 апреля доставили двоих детей: 13-летнюю девочку с ожогами 75% тела и девятилетнего мальчика с ожогами 60% тела. Как второй ребенок получил травмы, не уточняется.

За время транспортировки состояние детей не ухудшилось. Обоих поместили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.

Инцидент, в ходе которого девочка получила ожоги, произошел в Волгограде на станции Старая Спартановка. Школьница решила сделать селфи, забравшись на стоявший вагон поезда. В какой-то момент несовершеннолетняя получила удар током. По словам очевидцев, остановить ребенка пыталась местная жительница, но она ее не послушала.

Ранее подростка-зацепера ударило током на крыше электрички в Подмосковье.