Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьницу, получившую ожоги во время селфи на крыше поезда, доставили в Нижний Новгород

V1.ru: в Нижний Новгород на самолете доставили ребенка с ожогами из-за селфи
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Нижний Новгород бортом санавиации доставили 13-летнюю девочку, которая получила ожоги 75% тела, делая селфи на крыше поезда. Об этом сообщает V1.ru.

На самолете МЧС России из Волгограда в Нижний Новгород в ночь на 16 апреля доставили двоих детей: 13-летнюю девочку с ожогами 75% тела и девятилетнего мальчика с ожогами 60% тела. Как второй ребенок получил травмы, не уточняется.

За время транспортировки состояние детей не ухудшилось. Обоих поместили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.

Инцидент, в ходе которого девочка получила ожоги, произошел в Волгограде на станции Старая Спартановка. Школьница решила сделать селфи, забравшись на стоявший вагон поезда. В какой-то момент несовершеннолетняя получила удар током. По словам очевидцев, остановить ребенка пыталась местная жительница, но она ее не послушала.

Ранее подростка-зацепера ударило током на крыше электрички в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами