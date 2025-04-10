Проводник получил ожог 80% тела, забравшись на вагон для чистки трубы

В Ростове проводника госпитализировали с ожогами. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел на Амбулаторной улице. По данным источника, мужчина решил подняться на вагон, чтобы прочистить дымоходную трубу. На крыше его ударило мощным разрядом тока.
«Совместными усилиями спасателей и пожарного пострадавшего эвакуировали при помощи носилок и передали медицинскому персоналу для оказания помощи», – сообщается в публикации.
Медики диагностировали обширные ожоги 80% тела. Подробности о его состоянии не уточняются.
До этого в Краснодарском крае зацеперы пострадали после того, как забрались на крышу электрички на станции Ея. Молодые люди в возрасте 17 и 21 год поднялись на вагон-цистерну грузового поезда, там их ударило током.
В результате прибывшие на место медики не смогли спасти младшего пострадавшего. Второго юношу госпитализировали с ожогами.
Ранее в Подмосковье подросток упал с крыши поезда.