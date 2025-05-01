Из Москвы вылетел первый за 30 лет регулярный рейс в Абхазию

Авиасообщение между РФ и Абхазией возобновилось спустя 30 лет

Первый регулярный рейс по маршруту Москва – Сухум вылетел после 30-летнего перерыва в авиасообщении между Россией и Абхазией. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет авиакомпании «ЮВТ аэро» вылетел из аэропорта Внуково в Сухумский аэропорт в 14:30 мск. Посадка запланирована на 18:00 мск. Следующий рейс должен состояться 3 мая.

До этого стало известно, что федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок в аэропорт Сухума (Абхазия) российским авиакомпаниям, как NordStar и iFly. Обе компании будут выполнять рейсы из столицы РФ, однако Nordstar также будет осуществлять полеты из Красноярска (до трех рейсов в неделю). Далее планируются полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода.

Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы прошлого века. В советское время он мог принимать до пяти тысяч пассажиров в сутки, однако воздушная гавань прекратила принимать самолеты в 1993 году из-за грузино-абхазской войны.

Решение о восстановлении аэропорта было принято в октябре 2023 года, когда руководство Абхазии заключило соглашение о реконструкции с российской компанией «Инфраструктурное развитие». Тестовый рейс был выполнен в начале февраля, с 1 мая авиасообщение станет постоянным.

Ранее в Грузии назвали запуск авиарейсов между Россией и Абхазией нарушением международных норм.