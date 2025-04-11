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Росавиация начала выдавать авиакомпаниям допуски к рейсам в Абхазию

Росавиация выдала авиакомпаниям NordStar и iFly допуски к рейсам в Сухум
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Илья Питалев/РИА Новости

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок в аэропорт Сухума (Абхазия) двум российским авиакомпаниям: NordStar и iFly. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно опубликованным данным Росавиации, авиакомпания iFly получила допуск на выполнение рейсов из Москвы с частотой до 14 раз в неделю. Компания NordStar будет осуществлять полеты из Москвы (до 7 рейсов в неделю) и из Красноярска (до 3 рейсов в неделю).

В начале апреля Министерство транспорта и энергетики Абхазии объявило об успешном завершении сертификационных работ в международном аэропорту Сухума имени Владислава Ардзинба.

Аэропорт Сухума, построенный в середине 1950-х годов, был закрыт после грузино-абхазской войны в 1993 году и лишен ICAO своего кода в 2006 году. Несмотря на это, Российская Федерация планирует запуск регулярного авиасообщения с Абхазией к будущему летнему сезону.

Ранее Абхазия приняла первый более чем за 30 лет рейс из России.

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