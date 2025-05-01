Грузия отреагировала на запуск авиарейсов между Россией и Абхазией

В Грузии назвали запуск авиарейсов между РФ и Абхазией нарушением норм

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что возобновление авиасообщения между Россией и Абхазией является нарушением международных норм. Его слова приводит «Интерфакс».

«Осуществление подобных авиарейсов — это нарушение норм Международной организации гражданской авиации (IKAO)», — заявил он.

По его словам, «речь идет о российских авиакомпаниях, находящихся под международными санкциями».

Также Давиташвили отметил, что авиакомпании РФ, организующие рейсы в аэропорт Сухума в Абхазии, «не смогут работать на территории Грузии». Он отметил, что в Грузии действует закон, запрещающий иностранным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии без согласия Тбилиси.

До этого появилась информация, что аэропорт Сухума возобновляет регулярное авиасообщение с Россией после 30-летнего перерыва. Первый рейс будет выполнен из московского аэропорта Внуково.

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