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Абхазия приняла первый более чем за 30 лет рейс из России

Аэропорт «Сухум» принял первый тестовый рейс из Москвы
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Sputnik Абхазия

Аэропорт «Сухум» в республике Абхазия принял первый тестовый рейс из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейс выполнялся из столичного аэропорта Внуково. Борт приземлился в Сухуме около 13:30 по московскому времени. Российский Минтранс ожидает, что сообщение Москвы с Сухумом будет возобновлено на регулярной основе к маю текущего года.

Аэропорт Сухума находится в 18 км от абхазской столицы рядом с селом Дранда Гулрыпшского района. В середине 1960-х построен аэродром и здание аэровокзала. В конце 1970-х была увеличена толщина бетонного покрытия, что позволило принимать самолеты Ил-76. В середине 1980-х взлетно-посадочную полосу удлинили, что позволило принимать самолеты типа Ил-86, на которых выполнялись рейсы Москва — Сухуми — Москва. До начала 1990-х из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, вертолеты перевозили пассажиров по республике. Пассажирооборот составлял летом до 5 тысяч человек в сутки, зимой до 1 тысячи. Аэропорт в Сухуме был закрыт для полетов в 1993 году. В ноябре 2023 года Абхазия и РФ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве, направленном на восстановление воздушной гавани.

Ранее министерство финансов РФ направило Абхазии средства для социально-экономического развития.

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