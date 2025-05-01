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Крым стал самым популярным направлением для отдыха на майские праздники

АТОР: продажи туров в Крым на майские праздники на треть превысили прошлогодние
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Продажи туров в Крым на майские праздники превысили прошлогодние на треть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

«Продажи туров в Крым на майские праздники в среднем по рынку на 30-35% опережали показатели прошлого года, а у ряда компаний фиксируется даже двукратный рост», — поделились в Ассоциации.

В АТОР добавили, что повышенный спрос на отдых в Крыму в майские праздники предсказуем. Люди добираются на полуостров как самолетом, так и на автомобилях. Более половины приезжих — это жители соседних регионов — Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей и Ставрополья.

До этого Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщал, что на въездах на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи образовались пробки из более чем трех тысяч машин.

Кроме того, пробка наблюдается на въезде на Крымский мост со стороны Керчи. Здесь скопились 450 автомобилей, при этом водителям приходится ждать около двух часов.

Позже Telegram-канал сообщил, что рекордная пробка на подъезде к Крымскому мосту начала сокращаться.

Ранее на Украине заявили, что готовятся к очередной попытке разрушить Крымский мост.

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