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В Японии машина наехала на школьников

NHK: в Осаке минимум семь детей пострадали во время наезда автомобиля
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Shutterstock

В японском городе Осака автомобиль наехал на группу детей около местной начальной школы. Об этом сообщили корреспонденты телеканала NHK.

По данным журналистов, инцидент произошел в одном из переулков рядом с образовательным учреждением. По предварительной информации, в результате аварии пострадали как минимум семь детей. Шесть пострадавших находятся в сознании, медики оказывают им необходимую помощь. Состояние еще одного ребенка уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося и причин, приведших к аварии. Подробности происшествия и информация о состоянии виновника ДТП пока не раскрываются.

До этого по меньшей мере пять человек пострадали при наезде автомобиля в столице Дании Копенгагене. По данным агентства Reuters, за рулем автомобиля был пожилой мужчина, который не справился с управлением.

Ранее российская Госавтоинспекция перечислила пять причин ДТП на майских праздниках.

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