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В Саратове при взрыве газа пострадала женщина

Прокуратура: при взрыве газа в столовой Саратова пострадала повар
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FotograFFF/Shutterstock

В Саратове при взрыве газа в столовой пострадала женщина. Об этом сообщает областная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел на территории предприятия «Автобан» на Сокурском тракте, 1Б. Пострадавшую женщину увезли в больницу.

«По данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности и охраны труда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ход и результаты проверки ведомства находятся на контроле.

22 апреля в десятиэтажном жилом доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа без последующего возгорания. Инцидент произошел на десятом этаже многоквартирного здания на улице Бейбулатова, 4. В результате пострадали два человека, они были доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского. По информации МЧС, эвакуация жильцов не потребовалась, обрушений конструкций не зафиксировано, повреждены лишь две оконные рамы.

Накануне в Самаре начался пожар после взрыва в гостинице. Из здания были эвакуированы 100 человек, 20 из них, в том числе владелец заведения, были госпитализированы из-за отравления дымом.

Ранее взрыв газа в Севастополе назвали попыткой теракта.

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