Взрыв газа в Севастополе назвали попыткой теракта

В Севастополе местную жительницу обвинили в попытке взорвать квартиру, где проживал военнослужащий Черноморского флота. Об этом пишет газета ЧФ «Флаг Родины».

По информации газеты со ссылкой на источник в ФСБ, взрывное устройство по заданию украинской стороны в квартиру заложила хозяйка Надежда Г. Помещение у нее арендовал военнослужащий ЧФ с супругой. Арендодатель дружила с женщиной, отмечает «Флаг Родины».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в доме 18 на улице Леваневского 6 февраля прошлого года. В одной из квартир взорвался баллон газа. В результате обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами здания.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на первом этаже находилось пустое неработающее помещение (бывшее кафе «Арктика», представленное на фото).

Ранее стали известны подробности взрыва газа в жилом доме в Севастополе.