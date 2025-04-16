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Взрыв газа в Севастополе назвали попыткой теракта

«Флаг Родины»: взрыв газа в Севастополе оказался попыткой теракта
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Spiridonov Oleg/Shutterstock

В Севастополе местную жительницу обвинили в попытке взорвать квартиру, где проживал военнослужащий Черноморского флота. Об этом пишет газета ЧФ «Флаг Родины».

По информации газеты со ссылкой на источник в ФСБ, взрывное устройство по заданию украинской стороны в квартиру заложила хозяйка Надежда Г. Помещение у нее арендовал военнослужащий ЧФ с супругой. Арендодатель дружила с женщиной, отмечает «Флаг Родины».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в доме 18 на улице Леваневского 6 февраля прошлого года. В одной из квартир взорвался баллон газа. В результате обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами здания.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на первом этаже находилось пустое неработающее помещение (бывшее кафе «Арктика», представленное на фото).

Ранее стали известны подробности взрыва газа в жилом доме в Севастополе.

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