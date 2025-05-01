Супруге бывшего мэра Сочи предъявили обвинение

Жене экс-мэра Сочи предъявили обвинение по 3 эпизодам посредничества во взятке

Жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине предъявили обвинение по трем эпизодам посредничества во взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме посредничества во взятке, Копайгородская обвиняется в присвоении имущества и в двух эпизодах давления на свидетелей.

30 апреля Мосгорсуд отклонил просьбы защитников о переводе Копайгородской из следственного изолятора под домашний арест.

6 марта сообщалось, что следствие возбудило уголовные дела о посредничестве и получении двух крупных взяток в отношении экс-мэра Сочи и его супруги.

В тот же день Мещанский суд Москвы отправил Копайгородскую в СИЗО.

По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее бывшему мэру Сочи отказали в отправке на СВО.