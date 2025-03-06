В деле Копайгородских появились новые эпизоды взяток

Следствие возбудило уголовные дела о посредничестве и получении двух крупных взяток в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Утверждается, что в отношении Копайгородских возбуждены уголовные дела о посредничестве (ст. 291.1 УК РФ) и получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) от крупных сочинских застройщиков. На данный момент обвинения по двум новым статьям не предъявлены.

Чете Копайгородских вменяют часть 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.

1 февраля сообщалось, что Копайгородский и его жена намерены в суде оспорить свое увольнение со службы в Вооруженных силах РФ.

Ранее Копайгородскому отказали в отправке на СВО.