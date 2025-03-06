Суд отправил в СИЗО жену бывшего мэра Сочи

Мещанский суд Москвы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО Янину Копайгородскую — жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство удовлетворить», — заявила судья.

Адвокат Иван Миронов заявил, что следствие попросило перевести Копайгородскую в следственный изолятор, так как она, по данным следствия, оказывала давление на свидетеля по уголовному делу.

Чете Копайгородских вменяют часть 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.

1 февраля сообщалось, что Копайгородский и его жена намерены в суде оспорить свое увольнение со службы в Вооруженных силах РФ.

Ранее Копайгородскому отказали в отправке на СВО.