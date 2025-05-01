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Епископ назвал главные критерии выбора папы Римского

Епископ Дубинин: при выборе папы Римского важны его вера, праведность и мудрость
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Depositphotos

При выборе нового папы Римского главными критериями кандидата являются его вера, праведность, мудрость в управлении и человечность. Об этом РИА Новости рассказал вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

Священнослужитель пояснил, что выборы понтифика представляют собой духовное действие. В связи с этим позиция человека в церковной иерархии «наверняка не является самым главным критерием», отметил Дубинин.

«О выборе папы молится вся Церковь. И мы верим, что, когда с чистым сердцем молятся и кардиналы-выборщики, Святой Дух подсказывает им того, кто именно сейчас нужен Церкви, кого во главе нее хочет поставить Господь. Часто результат выборов оказывался весьма неожиданным», — сказал епископ.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля. Ему было 88 лет. Месса в память о понтифике состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Согласно завещанию главы католической церкви, его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

28 апреля глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов со всего мира моложе 80 лет.

Ранее Трамп заявил о готовности стать папой Римским.

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