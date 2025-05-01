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Абхазия возобновляет регулярное авиасообщение после 30-летнего перерыва

Абхазия открывает регулярное авиасообщение с РФ впервые с 1993 года
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Sputnik Абхазия

Аэропорт Сухума в четверг, 1 мая, возобновляет регулярное авиасообщение с Россией после 30-летнего перерыва. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первый рейс будет выполнен из московского аэропорта Внуково. Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» отправится в Сухум в 14:30 мск. Посадка запланирована на 18:00 мск. Для выполнения рейса задействуют 50-местный Bombardier CRJ-200. Обратно самолет отправится в 19:30 мск. Время посадки в Москве — 23:00 мск.

Следующий рейс запланирован на 3 мая. Его также выполнит «ЮВТ Аэро». После этого полеты будут осуществляться регулярно раз в неделю.

О возобновлении авиасообщения сообщал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 2 апреля. По его словам, с 1 мая также начнет курсировать электричка в Сириус из Абхазии.

15 марта грузинское агентство гражданской авиации объявило о намерении добиться от Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрета на регулярные рейсы российских авиакомпаний в Сухумский аэропорт в Абхазии. Грузинская сторона заявляла о полной поддержке со стороны ICAO и указывала на отсутствие у авиагавани сертификата пригодности, выданного грузинскими авиационными властями.

Ранее в Абхазии рассказали, может ли Грузия сорвать авиасообщение с РФ.

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