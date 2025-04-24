В Абхазии рассказали, может ли Грузия сорвать запуск авиасообщения с РФ

Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа в интервью РИА Новости рассказал, что Грузии не удастся сорвать возобновление авиасообщения с Россией.

По словам дипломата, авиасообщение между Абхазией и РФ будет запущено 1 мая.

«Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию», — отметил он.

Квициниа рассказал, что агентство гражданской авиации Грузии обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и потребовало запретить авиасообщение между РФ и Абхазией. Однако в Сухуме рассматривают действия грузинских властей как попытку помешать объективно неизбежному процессу.

До этого федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок в аэропорт Сухума двум российским авиакомпаниям: NordStar и iFly.

Авиакомпания iFly получила допуск на выполнение рейсов из Москвы с частотой до 14 раз в неделю. Компания NordStar будет осуществлять полеты из Москвы (до 7 рейсов в неделю) и из Красноярска (до 3 рейсов в неделю).

Ранее Абхазия приняла первый более чем за 30 лет рейс из России.