Крыша упала в многоквартирном доме в Перми

В Перми в многоквартирном доме упала крыша, а в квартирах начали обрушаться потолки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

«В доме по адресу Емельяна Ярославского, 56 упала крыша. А в квартирах упал потолок. Вода, естественно, течет по стенам», — говорится в публикации.

По данным местных жителей, от газа дом отключили еще два месяца назад, а вода в доме только холодная. Как пишет «ЧП Пермь», управляющая компания бездействует, несмотря на жалобы местных жителей. Официального комментария по ситуации от местных властей не было.

27 апреля в Лефортово на юго-востоке Москвы обвалился пол в подъезде многоквартирного дома. Как уточнили местные жители, нижний этаж подтапливает уже несколько лет. Обвал пола — последствие постоянной влажности в помещении.

На место происшествия приехали спасатели МЧС России. В результате было принято решение временно перекрыть дыру в полу широкими деревянными досками.

Другой случай произошел в марте в Якутии. Там пострадали две жительницы аварийного дома. По словам активистов из движения «Народный фронт», в здании 1950 года постройки давно сгнили полы, осыпаются и покрыты крупными трещинами потолки и стены, а в помещениях стоит вода, которую гражданам приходится откачивать.

Ранее в аптеке Екатеринбурга обвалился потолок, из дыры выпал огромный кот.