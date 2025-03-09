В Якутии из-за аварийного дома пострадали две жительницы

В Якутии из-за плохих условий получили ущерб здоровью две жительницы. Об этом сообщило отделение движения «Народный фронт» в Республике Саха.

В здании 1950 года постройки уже давно сгнили полы, осыпаются и покрыты крупными трещинами потолки и стены, под полами стоит вода, которую гражданам приходится откачивать. Одна из пожилых жительниц не приспособленного для жизни помещения несколько раз ломала конечности из-за прогнивших полов. Еще одна женщина заболела астмой из-за грибка в стенах здания. При этом размер коммунальных платежей для жителей этого аварийного помещения составляет 11 тыс. рублей ежемесячно.

По данным «Народного фронта», восьмиквартирный дом был признан аварийным еще в 2017 году. Расселить его обещали сначала в 2022 году, а затем — в период с 2026 по 2030 годы. В 2024 году прокуратура потребовала от властей города ускорить процесс, однако требования судебных властей эффекта не возымели.

До этого в Саратове сироте предоставили разбитую квартиру и отказались оплатить ремонт.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области 87-летняя женщина вынуждена жить в аварийном доме.