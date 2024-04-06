В аптеке Екатеринбурга обвалился потолок, из дыры на сотрудников упал огромный кот

В Екатеринбурге кот устроил погром в одной из городских аптек, животное провалилось в дыру в потолке и упало на сотрудников и покупателей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел в аптеке по улице Баумана, в помещении обвалилась часть потолка, на сотрудников и покупателей сверху упал огромный кот. Испуганное животное прыгало на стеллажи с лекарствами, после погрома фармацевтам пришлось приводить торговый зал в порядок.

«Уронил, все что мог, люди в очереди покрылись пылью», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

По словам очевидцев аптека продолжила работать, опасное место не огородили. Судьба кота неизвестна.

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