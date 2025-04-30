Лукашенко наградил таможенников, предотвративших ввоз взрывчатки в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко постановил наградить таможенников, не позволивших грузу со взрывчаткой из Польши попасть в Россию. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Медали «За отличие в охране государственной границы» получили старший инспектор отдела проведения операций таможенного контроля Брестской таможни Дмитрий Волчкович и старший инспектор отдела таможенных операций и контроля №1 таможенного поста «Варшавский мост» Брестской таможни Дарья Савич.

Кроме того, начальник отдела таможенных операций «Варшавского моста» Алексей Кулыгин и эксперт таможенной лаборатории Кирилл Крыжный получили от президента благодарности.

6 апреля на пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей белорусские таможенники задержали микроавтобус, в котором были спрятаны рекордные 580 кг пентаэритриттетранитрата — особо мощного взрывчатого вещества. По данным таможни, груз следовал из Литвы через Польшу и Белоруссию в Россию.

Возбуждено уголовное дело, водитель задержан. Он рассказал, что получил заказ от знакомого из Эстонии по имени Роман. При этом получателем автомобиля должен был быть гражданин России, проживающий в Пятигорске. Мужчина отметил, что решил доставить груз, поскольку это его работа, а о содержимом автомобиля не знал.

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