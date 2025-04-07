«Мной воспользовались». Водитель машины, которая везла в Россию взрывчатку, ничего не знал

На пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей белорусские таможенники задержали микроавтобус, в котором были спрятаны рекордные 580 кг пентаэритриттетранитрата — особо мощного взрывчатого вещества. По данным таможни, груз следовал из Литвы через Польшу и Белоруссию в Россию. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан. Он утверждает, что не знал о содержимом автомобиля и занимался легальной перевозкой по просьбе знакомого из Эстонии.

Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза рекордной для страны партии взрывчатого вещества. На пункте пропуска «Брест», расположенном на границе с Польшей, был остановлен автомобиль, направлявшийся транзитом через Польшу из Литвы в Россию. В нем обнаружено более 580 кг мощного взрывчатого вещества — крупнейшая в истории Белоруссии партия, сообщила таможня. Микроавтобус был задержан еще 2 апреля, однако известно об этом стало только накануне.

Подробности задержания

Микроавтобусом марки Mercedes с молдавскими регистрационными номерами управлял 41-летний гражданин Белоруссии Евгений Манько. Сотрудники таможни при стандартной проверке с использованием инспекционно-досмотрового комплекса заметили подозрительные затемнения в области пола и перегородки, разделяющей грузовой отсек и пассажирский салон.

При детальном досмотре машины, сопровождавшемся частичным демонтажом конструкций, были обнаружены оборудованные тайники, замаскированные под внутреннюю обшивку.

Скрытые отсеки были наполнены веществом светло-серого и светло-желтого цвета, замаскированным виброшумоизоляционными листами и ДСП, а также обработанным технической смазкой для предотвращения обнаружения служебными собаками.

Экспертиза, проведенная специалистами таможенной лаборатории, подтвердила, что изъятое вещество является пентаэритриттетранитратом (ТЭН) — мощной бризантной взрывчаткой, превосходящей тротил по эффективности примерно на 30% . Правоохранительные органы Белоруссии предполагают, что взрывчатка произведена в одной из стран НАТО (предположительно, США) и имеет промышленное происхождение.

В отношении Евгения Манько и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 УК Белоруссии («Незаконное перемещение через границу ЕАЭС взрывчатых веществ»). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Водитель: ничего не знал

Манько заявил, что не подозревал о наличии в его автомобиле взрывчатого вещества и стал жертвой обмана.

«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще», — сказал водитель.

Мужчина рассказал телеканалу «Беларусь 1», что занимается профессиональными перевозками автомобилей из европейских стран в Россию и Белоруссию. Последний заказ на перевозку ему передал знакомый из Эстонии по имени Роман, с которым Манько работал ранее. Заказчик действовал от имени некоего Ивана, который, по информации Манько, собирался переоборудовать микроавтобус в автодом. Других подробностей водитель не знал.

«Мой товарищ из Эстонии <...> обратился ко мне. Никаких вообще у меня там мыслей о том, что он может меня как-то подставить или еще что-то, даже не было», — признался Манько.

Версии экспертов

Военнослужащий специального саперного подразделения МВД Белоруссии отметил, что столь крупный объем взрывчатки мог быть предназначен как для разделения на небольшие взрывные устройства и их последующего распределения, так и непосредственно для организации масштабного теракта с использованием задержанного транспортного средства.

Российский эксперт в области минно-подрывного дела Владимир Грубник подчеркнул серьезность угрозы, отметив, что задержанное количество вещества позволяет уничтожить крупные объекты инфраструктуры, такие как мосты, дамбы, торговые центры и жилые здания. По его мнению, подобные взрывчатые вещества производятся на специализированных предприятиях НАТО и отличаются высокой степенью разрушительности, а также надежностью использования при проведении диверсионных операций.