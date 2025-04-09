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Водитель раскрыл подробности о задержанном в Белоруссии фургоне со взрывчаткой

Водитель задержанного фургона со взрывчаткой заявил, что ехал в Пятигорск
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Telegram-канал «BELTA»

Фургон со взрывчаткой, который был задержан на польско-белорусской границе, должен был приехать в Пятигорск. Об этом сообщил водитель машины Евгений Манько в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы в Россию и Беларусь. Ко мне обратились, стандартная ситуация, чтобы я перевез автомобиль из города Тересполь в город Пятигорск для заказчика», — сказал мужчина.

Водитель добавил, что он получил заказ от знакомого из Эстонии по имени Роман. По словам Манько, он уже работал с ним ранее. При этом получателем автомобиля должен был быть гражданин России, проживающий в Пятигорске. Мужчина решил доставить груз, поскольку это его работа, отметил задержанный.

6 апреля на пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей белорусские таможенники задержали микроавтобус, в котором были спрятаны рекордные 580 кг пентаэритриттетранитрата — особо мощного взрывчатого вещества. По данным таможни, груз следовал из Литвы через Польшу и Белоруссию в Россию. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан. Он утверждает, что не знал о содержимом автомобиля и занимался легальной перевозкой по просьбе знакомого из Эстонии.

Ранее эксперт объяснил, с какой целью в Белоруссию пытались завезти взрывчатку.

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