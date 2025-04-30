Железнодорожный вокзал Донецка возобновит работу спустя 11 лет

Железнодорожный вокзал Донецка начнет принимать пригородные поезда с 9 мая. Об этом пишет ТАСС.

Подробности рассказал первый заместитель гендиректора ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

«Да, [вокзал заработает]. С 2014 года не было движения до вокзала. С 9 мая с вокзала поедут пригородные поезда», — сообщил он.

Вокзал в Донецке прекратил работу в 2014 году после того, как была провозглашена Донецкая народная республика (ДНР).

Недавно министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что в России начались стендовые испытания ключевых компонентов высокоскоростного поезда, который будет курсировать на магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Также Старовойт рассказал, что строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург выполняется в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее в Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по Новороссии.