Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Железнодорожный вокзал Донецка возобновит работу спустя 11 лет

Железнодорожный вокзал Донецка начнет принимать пригородные поезда с 9 мая
close
Илья Питалев/РИА Новости

Железнодорожный вокзал Донецка начнет принимать пригородные поезда с 9 мая. Об этом пишет ТАСС.

Подробности рассказал первый заместитель гендиректора ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

«Да, [вокзал заработает]. С 2014 года не было движения до вокзала. С 9 мая с вокзала поедут пригородные поезда», — сообщил он.

Вокзал в Донецке прекратил работу в 2014 году после того, как была провозглашена Донецкая народная республика (ДНР).

Недавно министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что в России начались стендовые испытания ключевых компонентов высокоскоростного поезда, который будет курсировать на магистрали МоскваСанкт-Петербург.

Также Старовойт рассказал, что строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург выполняется в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее в Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по Новороссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами