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В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по Новороссии

Росжелдор: первый проехавший по Новороссии контейнерный поезд прибыл в Крым
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Depositphotos

Первый поезд-контейнеровоз, который проехал по территории Новороссии, прибыл в Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).

«В Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог Новороссии. <...> Он прошел более 3 тысяч км менее чем за 5 дней. Конечная точка маршрута — порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка к запуску контейнерных перевозок по новым регионам РФ велась с февраля.

В январе президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин заявил, что организация строительства железной дороги в Крым через новые регионы может составить 90–160 млрд рублей.

По его словам, выход железной дороги из Крыма обеспечивается через направление Джанкой и Новоалексеевскую в Запорожскую область.

Ранее Путин оценил развитие железнодорожного сообщения с новыми регионами.

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