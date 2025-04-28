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Старовойт рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Старовойт: строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург идет по плану
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург выполняется в соответствии с утвержденным графиком. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости.

Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина и является уникальным для страны по масштабам. По словам Старовойта, все этапы работ синхронизированы, а финансирование обеспечено за счет федерального бюджета, региональных источников и кредитных средств. Заключено концессионное соглашение между Росжелдором и ООО «ВСМ Две Столицы».

Для реализации проекта внесены изменения в федеральные законы, акты правительства и нормативные документы Минтранса. Это позволит регулировать высокоскоростное сообщение и обеспечить безопасную эксплуатацию магистрали после завершения строительства.

Уже заключены контракты на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Первая проектная документация направлена в Главгосэкспертизу. Строительство началось на участке выхода магистрали из Москвы.

«Это первый проект такого уровня в России. Мы уделяем внимание каждому этапу — от законодательной базы до практической реализации», — подчеркнул Старовойт.

11 апреля заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что после открытия ВСМ-1 путь из Москвы до Санкт-Петербурга будет составлять около 2 часов 15 минут.

Ранее Старовойт заявил, что целью России является независимость от зарубежных авиастроителей.

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