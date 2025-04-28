Начаты испытания узлов российского высокоскоростного поезда

В России начались стендовые испытания ключевых компонентов высокоскоростного поезда, который будет курсировать на магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости.

Производство поездов поручено компании «Синара — транспортные машины» (СТМ). На заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме уже начато расширение мощностей для выпуска составов. Первые два поезда передадут на сертификацию летом 2027 года, сообщило правительство.

«По ряду ключевых узлов начаты стендовые испытания опытных образцов. Это важный шаг для создания полностью отечественного подвижного состава», — отметил Старовойт.

Строительство цеха для сборки высокоскоростных поездов планируют завершить до конца 2026 года.

Также Старовойт рассказал, что строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург выполняется в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее Старовойт заявил, что целью России является независимость от зарубежных авиастроителей.