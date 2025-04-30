Стало известно, когда суд вынесет приговор по делу молдавской партии «Шор»

РИА Новости: суд в Молдавии может вынести приговор по делу партии «Шор» летом

Суд в Кишиневе может вынести приговор по делу молдавской партии «Шор» летом 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Рассмотрение дела о финансировании партии «Шор» продолжается. Скорее всего, приговор будет летом», — говорится в сообщении.

Партия «Шор» была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд ее бывших членов проходят в качестве подозреваемых по делу о незаконном финансировании политической организации.

Среди них — действующая глава Гагаузии Евгения Гуцул. Политик не признает вину и намерена бороться за справедливость. Она считает дело против нее политическим преследованием.

15 апреля апелляционная палата в Кишиневе отклонила ходатайство прокуроров о 30-дневном аресте Гуцул, она осталась под домашним арестом.

Ранее появились подробности дела Гуцул.